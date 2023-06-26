النقل.. المواد الغذائية والمياه: هذه أهم الإجراءات المتخذة في عيد الأضحى

كشفت مختلف المديريات التابعة لولاية الجزائر، عن برنامجها المسطر لضمان استمرارية أهم الخدمات. وتوفير كل الضروريات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى. على غرار النقل و التوفير المواد الغذائية والمياه.

ولضمان التموين المستمر بالمواد الغذائية خلال أيام عيد الأضحى، أعدت ولاية الجزائر قائمة تضم 3993 تاجر للمداومة خلال هذه الأيام. حسب ما كشف عنه مدير التجارة عبد الوهاب خرفاس.

كما أوضح أن هذه القائمة تشمل 502 مخبزة، 1755 محلات للمواد الغذائية، هذا مع تسخير 8 ملبنات. و9 مطاحن لتوفير مادة الخبز والحليب. وتجنيد 162 عون رقابة طيلة أيام عيد الأضحى للسهر على مدى امتثال التجار بنظام المداومة.

وككل مناسبة، وضعت بدورها مديرية النقل مخططا استثنائيا لضمان تنقل المواطنين عبر تسخير 138 حافلة للنقل الحضري والشبه حضري.

كما أوضح مدير النقل والتنقلات والمرور لولاية الجزائر، مراد بوقريعة، أنه سيتم توفير النقل عبر 129 خط خلال عيد الأضحى إلى غاية منتصف الليل. بالإضافة إلى ضمان خدمتي التراموي والمترو وتفعيل المداومات الخاصة بالناقلين الخواص.

وبالنسبة للخطوط الطويلة، تم تسطير مخطط استثنائي ساري المفعول بداية من الثلاثاء لضمان توفير تنقل المواطنين ما بين الولايات عبر سيارات الأجرة أو الحافلات عبر محطة نقل المسافرين “الخروبة”.

في حين، وضعت ولاية الجزائر مخططا استثنائيا لضمان توفير المياه الصالحة للشرب طيلة أيام عيد الأضحى، حيث أكد مدير الموارد المائية، كمال بوكريشة أنه سيتم، بالتنسيق مع شركة سيال، إعادة برمجة توزيع المياه برفع الكمية إلى 1 مليون و100 ألف متر مكعب يوميا.

كما سيتم تسخير 391 شاحنة نقل النفايات و5500 عون نظافة حسب ما صرح به مدير “أكسترا نات”، رشيد نشاب الذي توقع أن تصل كمية النفايات المنتظر جمعها خلال أيام عيد الأضحى أكثر من 10 ألاف طن.

وبدورها وضعت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني ومصالح الأمن مخططات أمنية وإجراءات احترازية لحماية المواطنين خلال نفس الفترة.