النمسا تدعو إلى نشر حرس الحدود الاتحاد الاوروبي في المتوسط

دعت النمسا إلى نشر حرس الحدود الاتحاد الاوروبي على طول سواحل شمال افريقيا وذلك لمنع قوارب المهاجرين غير شرعيين من عبور البحر الابيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

ونقلت صحيفة “فيلت أم سونتاغ” الألمانية، عن مستشار النمسا، سباستيان كورتس، قوله “لابد من منح تفويض جديد للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس” يسمح لها بالعمل في دول ثالثة، وذلك بموافقة حكومات تلك الدول”.

مشيرا إلى أن الهدف من نشر حرس السواحل هو منع قوارب الموت من الانطلاق في رحلة خطيرة عبر المتوسط.

وستتولى النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في جويلية القادم.