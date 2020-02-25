النمسا تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات النمساوية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا، حسبما أورده موقع “روسيا اليوم”.

وأوضحت سلطات مقاطعة تيرول في النمسا، أن أول المصابين بالفيروس في البلاد هما إيطاليان، ورجحت أنهما أصيبا أثناء سفرهما إلى لومبارديا، حسب ذات المصدر.

وكانت النمسا قد رفضت مساء الأحد دخول قطار قادم من إيطاليا إلى حدودها، بعد أن أبلغت هيئة السكك الحديد الإيطالية أن هناك شخصين لديهما أعراض حمى على متن القطار القادم للبلاد.

يأتي هذا في وقت قالت فيه منظمة الصحة العالمية، إنه من المبكر إعلان كورونا حالة وباء عالمي.