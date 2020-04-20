النمو الاقتصادي بالجزائر بلغ نسبة 0.8 بالمائة سنة 2019

بلغ النمو الاقتصادي للجزائر نسبة0.8بالمائة سنة 2019 من حيث الحجم مقابل 1.4في سنة 2018.

وسجل نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 2،4 في سنة 2019 مقابل 3،3 في 2018 حسب معطيات الديوان الوطني للاحصائيات.

وتحقق هذا النمو خاصة في قطاع الصناعات و البناء و الأشغال العمومية، الري، الخدمات والأشغال العمومية البترولية والخدمات التجارية والفلاحة.

حيث سجل القطاع الصناعي نسبة نمو سنوي بـ 4،3 بالمئة في 2019 مقابل 1.4 بالمئة في 2018

من جهته،سجل قطاع البناء والأشغال العمومية والري نموا بزائد 3،6 بالمئة في 2019 مقابل زائد 5،2 سنة 2018.

أما نسبة نمو الخدمات التجارية، فقد بلغت زائد 3،1 بالمئة في سنة 2019 مقابل زائد 3،7 بالمئة في سنة 2018 .

كما سجلت نسب نمو ايجابية في هذا النشاط خلال السنة الماضية.

و من جهته سجل قطاع الفلاحة و الصيد البحري نسبة نمو سنوية بلغت زائد 2،3 بالمئة السنة الماضية مقابل زائد 5 بالمئة في 2018.

كما ساهمت في هذا النمو قطاعات أخرى على غرار الخدمات غير التجارية التي سجلت نموا بلغ زائد 1،8 بالمئة مقابل زائد 2،7 بالمئة خلال نفس فترة المقارنة .

و فيما يتعلق بقطاع المحروقات أشار الديوان الوطني للاحصائيات الى تسجيل تراجع بلغ ناقص 4،9 بالمائة في سنة 2019، لكنها أقل ضررا مقارنة بالنسبة المسجلة سنة من قبل بناقص 6،4 بالمئة.