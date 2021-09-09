النهار” تتحصل على القائمة الإسمية للمتهمين بإنتمائهم لمنظمة الماك”

تحصل تلفزيون “النهار”، على القائمة الإسمية للمتهمين بإنتمائهم لمنظمة الماك الإرهابية، والذين تمت متابعتهم بتهم تتمثل بالقيام بأعمال تخربيية بغرض زعزعة أمن واستقرار المؤسسات عن طريق بث الرعب وسط السكان ومحاولة الإعتداء على الأشخاص وخلق جو انعدام الأمن والاستقرار بمنطقتي خراطة وبني ورثيلان.

وتم التحقيق مع المعنيين، على خلفية محاولتهم القيام بمخطط اجرامي بمنطقتي خراطة و بني ورتيلان التي أوقفها مصالح الأمن .

وتتمثل القائمة الإسمية للمتهمين الذين تم التحقيق معهم على خلفية المخطط الإجرامي بمنطقتي خراطة وبني ورتيلان فيما يلي:

القائمة الإسمية للمتهمين الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة:

ب.عمر، ز.العمري، ش. منير ، ط.كريم ، ع. محمد، ب.عبدالناصر، ع. حسام ، ش. أسامة ، ي. فريد ، م. رمزي ، م.حميد ، م.ماسينيسا ، م. سمير ، م.كمال ، م.عبد الغني ، ح.موسى ، ع.عادل ، ب. يوغراطة، ش. رمضان، ب. سمير ، ب. رؤوف ، ب. محند حسان

القائمة الإسمية للمتهمين الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية:

ج.عادل ، ب.جلول ، ش.يعقوب ، ح.لوناس ، ش.عراس ، م.أنيس ، س.محمد ، ح.موسى

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