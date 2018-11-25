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“النهار” تتنازل عن شكوى ضد شابين انتحلا صفة القناة

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“النهار” تتنازل عن شكوى ضد شابين انتحلا صفة القناة
بقلم النهار أونلاين

قرر مجمع النهار التنازل عن شكوى سابقة أودعها ضد شابين يقبعان بسجن الحراش منذ أشهر بتهمة إنتحال صفة القناة للإضرار بسمعتها.

وقال المدير العام لمجمع النهار في تغريدة له “أنّ الشابين لم يجدا من يدافع عنهما بالطرق الجديدة للإحتجاج داخل المحكمة وخارجها”.

ولهذا السبب قررت النهار أن تكون بجانبهما وتتنازل عن الشكوى المذكورة، حسب تصريح أنيس رحماني.


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