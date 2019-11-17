“النهار” تغطي أول يوم من الحملة الإنتخابية بشعار #الجزائر_تنتخب

أجرت مؤسسات مجمع النهار، قناة ومواقع الكترونية، اليوم الأحد، تغطيات شاملة، لمجريات أول يوم من الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر.

وحرصت “النهار” على تغطية كافة أنشطة المترشحين، عبر مختلف الولايات التي نزلوا بها، في أول أيام الحملة.

وقد أرفقت “النهار” تغطياتها للحدث تلك بشعار “الجزائر تنتخب”، الذي تصدر شاشتها في القناة، وكافة عناوين الأخبار على منصات التواصل.

وبتقنية البث المباشر أو عبر تقارير مصورة، تميزت تغطيات النهار على قناتها ومواقعها الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالحياد والمساواة بين كافة المترشحين.

وكان الرئيس المدير العام لمجمع النهار، الزميل أنيس رحماني، قد تعهد أمس السبت، بأن المجمع سيلتزم الحياد.

وجاء التعهد الذي رفعه مدير عام “النهار”، بالتزامن مع توقيعه على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، الذي دعت إليه السلطة المستقلة للانتخابات بمقر مدرسة الفندقة والإطعام.

وقال أنيس رحماني، عبر صفحته الرسمية على تويتر، إن مجمع النهار يلتزم الحياد مع المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر.

وأضاف رحماني أن المجمع “سيُشجع الجزائريين على الانتخاب وتقرير مصيرهم باختيار رئيس جديد يجسد طموحات الشعب في غد أفضل”.

وستضمن مؤسسات مجمع “النهار” تغطية إخبارية مباشرة ومستمرة للحدث، طيلة أيام الحملة الانتخابية، مع مراعاة الحياد والعدل في تقسيم التغطيات.

وبإمكان متابعي النهار الإطلاع على آخر المستجدات وكل ما يتعلق بأخبار الرئاسيات والحملة الانتخابية، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها.