النهار تنشر أسماء المتصرفين الإداريين لشركات كونيناف وطحكوت وحداد

تحصلت النهار من مصادر مقربة، على أسماء المتصرفين الإداريين لشركات كونيناف ومحي الدين طحكوت وعلي حداد.

ويتعلق الأمر بحدوم محمد العربي كمتصرف اداري لشركات كونيناف، وروميلي العربي بخصوص شركة حداد، وشودار محمد متصرف اداري لشركة طحكوت.

للإشارة، كان مجلس قضاء العاصمة قد أعلن، الأحد الماضي، عن الشروع في تكليف متصرفين إداريين بتسيير مؤسسات رجال الأعمال المسجونين.

وأوضح المجلس أن المتصرفين الثلاثة يعتبرون خبراء ماليون معتمدون، مضيفا أن الإجراء يهدف للحفاظ على استمرارية المؤسسات وضمان مناصب الشغل.

وسيتولى المتصرفون الثلاثة، حسب البيان، مهام التسيير وفقا للقانون التجاري ويعملون تحت رقابته ووصايته.