“النهار” تنشر تفاصيل إجراء مسابقة الترقية في 24 أفريل المقبل

تضمنه المنشور الوزاري الإطار المنظّم للامتحانات المهنية

الإقصاء ورفع دعاوٍ قضائية ضدّ كل من يحاول الغش

إقصاء مفتشي الطور الابتدائي من عملية تأطير الامتحان

الكمّامة إجبارية.. وعزل المترشحين المصابين بالزكام في غرف خاصة

تنظيم دورات تدريبية لرؤساء المراكز يومين قبل إجراء الامتحان

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن المنشور الوزاري المتعلق بتنظيم الامتحانات المهنية المزمع إجراؤها يوم 24 أفريل المقبل، حيث تضمنت إقصاء المترشح الذي قام بالغش، إضافة إلى عزل المترشحين الذين تفوق درجة حرارتهم 37 درجة والمصابين بالزكام.

وحسب المنشور، فقد أقصت وزارة التربية مفتشي الطور الابتدائي في كل التخصصات من مهام تأطير مراكز المسابقات المهنية المقررة يوم 24 أفريل المقبل، كما تم إقصاء مديري مدارس المؤسسات الابتدائية من مهام التأطير والحراسة.

وتضمن المنشور الوزاري المؤرخ بتاريخ 25 مارس الجاري، المشتمل الإجراءات التحضيرية والتنظيمية للامتحان المهني لبعض رتب التربية الوطنية بعنوان سنة 2021، تكليف مديري التربية في الولايات بالقيام بإجراءات تحضيرية على مستوى مديريات التربية.

تجهيز مراكز الحفظ والتوزيع في غرفة محصّنة و”كاميرات” مراقبة

ومن بين الإجراءات المتخذة، تحضير وتجهيز مراكز الحفظ والتوزيع في غرفة محصّنة ومؤمّنة لحفظ حافظات المواضيع، مع ضرورة تجهيز مركز الحفظ والتوزيع والغرفة المحصّنة بـ”كاميرات” المراقبة والتسجيل لضمان حماية وتأمين المواضيع التي تكون تحت المسؤولية المباشرة لمديري التربية.

غلق جميع المرافق غير المستعملة ووضع خزانة محصّنة

أما على مستوى مراكز الإجراء، فأمرت وزارة التربية، بضرورة استغلال كل الحجرات الوظيفية في المؤسسة التي ستكون مركز إجراء، كما ألزمت مديري المؤسسات المعنية التي تكون كمراكز لإجراء المسابقات المهنية، بضرورة غلق جميع المرافق غير المستعملة وجميع مداخل المركز، ما عدا المدخل الرئيسي، ووضع خزانة محصّنة تحت تصرف رئيس المركز في مكتبه لحفظ المواضيع من لحظة استلامها إلى غاية توزيعها على المترشحين.

تخصيص قاعة احتياطية لعزل المترشحين المشكوك في إصابتهم بـ”كورونا”

وجاء في المنشور أيضا، تخصيص قاعة احتياطية لعزل المترشح الذي تظهر عليه أعراض “كوفيد 19″، مثل السعال، الرشح، العطس، درجة حرارة تفوق 37، مع توفير 4 بدلات طبية لاستعمالها عند الضرورة.

تنظيم دورات تدريبية لرؤساء المراكز يومين قبل إجراء الامتحان

كما منعت وزارة التربية، تعيين أيّ مؤطّر أو حارس في مركز إجراء امتحان فيه أحد أقاربه، وألزمت مديري التربية بتنظيم دورات تدريبية وتكوين لرؤساء المراكز ونوابهم المكلفين بالجانب المادي، يخصص لضبط الترتيبات المتعلقة بتنظيم مراكز الإجراء وسيرها وضرورة التقيّد الصارم بالإجراءات التنظيمية المعمول بها، قبل يومين من انطلاق الامتحانات.

كما ألزمت مديري التربية بتسليم حافظات المواضيع لرؤساء المراكز، مع إلزامية مراقبة أوراق الإجابات التي تسلم لمراكز الإجراء، مغلقة ومختومة.

فرض القناع الواقي على المترشحين والمؤطّرين

وعلى مستوى مراكز الإجراء، ألزمت وزارة التربية، رؤساء المراكز، بضرورة وجود قاعة الأمانة بالقرب من مكتب رئيس المركز، مع تحضير وتحسين جميع مرافق المركز ومراقبة المؤسسة من الجانب الأمني الوقائي والصحي، على أن يتم تسليمه لرئيس المركز قبل ثلاثة أيام على الأقل من بداية الامتحان، مع فرض القناع الواقي على كل المؤطّرين والمترشحين والعاملين في المركز، بما في ذلك التباعد الجسدي.

أساتذة الثانوي والمتوسط لحراسة الامتحان

أما بخصوص الحراسة، فألزمت الوزارة أن يكون الأساتذة الحراس من بين أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم المتوسط، وأن يكون أستاذ التعليم الثانوي المسؤول على القاعة، مع 8 أساتذة حراس من الجنسين، احتياطا في المركز.

كما حذّرت الوزارة من غياب المؤطّرين والحرّاس، إلى جانب تحذيرها من ظاهرة الغش التي ستكون عقوبتها الفصل من العمل، مع منع المترشح الذي يغشّ من مواصلة الامتحان.

وفي حالة ثبوت الغش أو التواطؤ معه في مركز الإجراء، سيتم تطبيق العقوبات التي نصّ عليها القانون ٠٦ / ٢٠ المؤرخ في 28 أفريل 2020، المتضمن قانون العقوبات في فصله التاسع، المتضمن عقوبة الإقصاء من الامتحان ورفع دعاوٍ قضائية.

جدير بالذكره، أن المسابقات المهنية الخاصة بالترقية لرتب أعلى، تخصّ رتب مفتشي التربية الوطنية للإدارة والمواد والتسيير المالي والمادي ومفتشي التعليم المتوسط لكل التخصصات، ومفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المواد ومستشاري التغذية المدرسية.