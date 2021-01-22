“النهار” تنشر نموذج التقويم المستمر المعتمد خلال هذه السنة

فيما تحضّر وزارة التربية لاعتماد التقويم المستمر في امتحان “البكالوريا”

اعتماد التقويم المستمر هو المرحلة الأولى لتعديل امتحان “البكالوريا”

تحضّر وزارة التربية الوطنية لتعديل امتحان شهادة “البكالوريا“، من خلال الشروع في المرحلة الأولى المتمثلة في الاعتماد على التقويم المستمر، الذي سيساهم مساهمة كبيرة في انضباط التلاميذ داخل القسم ومنع الهجرة الجماعية للأقسام في الفصل الثاني، كما كان معتادا، إضافة إلى تفادي الغيابات والحرص على المشاركة في القسم وإنجاز الواجبات.

وحسب مصدر من وزارة التربية الوطنية، فإن اعتماد هذا النموذج الخاص بالتقويم المستمر، سيستفيد منه، السنة المقبلة، التلاميذ الذين يدرسون هذا العام في السنة ثانية ثانوي، الذين سيجتازون امتحان “البكالوريا” السنة المقبلة، وهذا في حال موافقة الحكومة على التعديل الخاص بامتحان شهادة “البكالوريا” والموجود منذ أكثر من سنة ولم تتم المصادقة عليه.

ويتكون نموذج التقويم المستمر من ثلاثة محاور، هي “الانضباط والمواظبة”، الذي يشمل بدوره نقاطا تتمثل في السلوك، بنقطة واحدة، الغيابات والتأخرات نقطتين، إحضار أدوات التعلم لنقطتين وتنظيم الكراس بنقطتين.

أما محور “مردود أنشطة التعلم داخل القسم”، فيتكون من 8 نقاط، تشمل المشاركة 3 نقاط، العمل الفردي وإنجاز التعلمات 3 نقاط، العمل ضمن الفوج والتعامل مع الأفراد بنقطة واحدة، والمبادرة والإبداع في إنجاز التعلمات بنقطة أيضا.

أما المحور الثالث، فيشمل 5 نقاط، تتوزع على إنجاز الواجبات بنقطتين، العمل ضمن فريق بنقطتين والمساهمة في الحياة المدرسية بنقطة واحدة، وهذا بالإضافة إلى مردود أنشطة التعليم داخل القسم وخارجه

وأضافت مصادرنا بأن مشروع إعادة تنظيم شهادة “البكالوريا” سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من السنة الجارية، من خلال إدراج التقويم المستمر كمرحلة أولى في السنة الدراسية، وتتواصل العملية بتقليص عدد أيام إجراء الاختبارات الكتابية إلى ثلاثة أيام بدل خمسة، من دون حذف أي مادة ابتداءً من السنة الدراسية المقبلة.

وأضافت ذات المصادر بأن نقطة “البكالوريا” تحسب بمرحلتين، هما نقطة الاختبارات الكتابية أو نقطة التقويم المستمر للسنة الثانية ثانوي والسنة الثالثة ثانوي.

وكان مشروع إصلاح امتحان شهادة “البكالوريا” قد لقي إجماع الشريك الاجتماعي”نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ” حول تقليص عدد أيام الامتحان من خمسة (5) إلى ثلاثة (3) أيام، كما تم الاتفاق على إدراج التقييم المستمر في السنتين الثانية والثالثة ثانوي، علما أن مادتي التربية الإسلامية والتاريخ، معنيتان بالامتحانات الكتابية لـ”البكالوريا”.