النهار تنفرد بنشر تفاصيل رحلات نقل أنصار الخضر إلى الكاميرون

كشفت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” عن تفاصيل بشأن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقاضي بالتكفل بنقل أنصار “الخضر” إلى الكاميرون.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن الراغبين في التنقل إلى الكاميرون لمناصرة “الخضر” بأسعار مدعمة سيكون لزاما عليهم حيازة دفتر تلقيح ضد كورونا، كما يشترط أن لا يقل سن المناصر عن 18 عاما.

ومن المقرر أن تتم رحلات الذهاب والإياب لنقل الأنصار إلى الكاميرون في نفس اليوم.

وقالت مصادرنا إن السلطات العليا في البلاد قررت التكفل بنقل ما بين ألفين و2500 مناصر، على يتم نقلهم من الجهات الأربع للوطن.

وفي هذا الإطار، تقرر أن يتم بيع تذاكر الرحلات المدعمة في مناطق الوسط والشرق والغرب والجنوب، على أن تنطلق الرحلات من تلك المناطق، في إطار تكافؤ الفرص بين جهات الوطن.

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سيتم بدءا من يوم غد الأحد، الشروع في عملية بيع تذاكر رحلات جوية لفائدة مناصري المنتخب الوطني لكرة القدم. للتنقل إلى الكاميرون تحسبا للمواجهة التي ستجمع “الخضر” بمنتخب “الأسود”.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أمر الرئيس عبد المجيد تبون الوزير الأول بالشروع بداية من يوم غد في التكفل ببيع تذاكر بأسعار مدعمة لفائدة مناصري “الخضر”.

وأوضح البيان أن الرئيس تبون أمر الوزير الأول بتوفير كل الإمكانيات لإنجاح العملية.

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