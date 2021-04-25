النوري: لقد تحسنت حالتي الصحية وأنصح الفنانين الشباب بالتواضع

نزل الممثل النجم بلاحة بن زيان المدعو النوري، امسية اليوم، ضيفا على قناة النهار من خلال برنامج “ZAPPING رمضان”.

“النوري” كما هو معروف بدوره في عاشور العاشر، تطرق الى بعض المحطات المهمة أثناء تصويره لهذا العمل الرمضاني وعن حالته الصحية التي يمر بها.

وكشف هذا الأخير بأنه قام بتأدية دوره في عاشور العاشر رغم انه كان في حالة صحية سيئة، لكن بدعم طاقم المسلسل والجميع حاول تقديم افضل ما عنده.

وبخصوص حالته الصحية اكد بأنه يتحسن بشكل جيد، كما شكر الجميع على دعمه له والسؤال حول صحته المتواصل.

وكنصيحة من ممثل قدير مثله وجهها الى الفنانين الشاب، أوصاهم هذا الأخير بعدم التكبر على الجمهور ومحبيهم وان يكونوا دائما متواضعين.

وليس كبعض الفنانين الذين عملوا “أسبوعا” فقط في التلفاز حسب قوله، أين اصبحوا ينظرون الى انفسهم كـ”عباقرة” ثمثيل.

مؤكدا بأن التواضح اهم طريق لنجاح الممثل، وهو الأمر الذي جعله محبوبا من طرف الجميع في الجزائر.