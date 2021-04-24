بطلة “مليونير” سارة لعلامة: كنت متحمسة جدا لهذا المسلسل وأتمنى أن يكون هناك جزء ثاني

نزلت نجمة مسلسل “مليونير” الممثلة سارة لعلامة ضيفة، أمسية اليوم، على برنامج “zapping رمضان”، والذي يبث على قناة النهار.

سارة لعلامة والتي تألقت بشكل ملفت في هذه السلسلة، افصحت في حوار جمعها معها مع مقدمي البرنامج عبر تطبيق “السكايب” عن عدة أمور حول هذا المسلسل.

فبخصوص دورها في “ميليونير”، أكدت سارة العلامة أنها اعجبت به كثيرا منذ ان قرأته في السيناريو.

الى درجة أنها أصبحت متحمسة كثيرا لأداءه قبل بداية التصوير وحضرت له بشكل جيد، أين اضفت عليه بعض الأمور من شخصيتها الحقيقية.

اما حول امكانية وجود جزء ثاني من “السلسلة”، فأكدت الممثلة بأنها لا يمكن ان تجزم بوجوده، لكنها تأمل ذلك، وبشكل أكبر خصوصا بعد النجاح الكبير الذي يحققه منذ بداية الحلقة الأولى.