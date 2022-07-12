النيابة تلتمس تشديد العقوبة في حق الدركي الهارب “محمد عبد الله”

التمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة في حق الدركي الهارب المتهم الموقوف ” محمد عبد الله” عن تهمة، إهانة هيئة نظامية، بغرض ترويج معلومات كاذبة، والمساس بسلامة الوطن وعرض وترويج منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.

وجاءت التماسات النيابة العامة، بعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، القاضي بادانة المتهم ب6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دج

وتمسك محمد عبد الله خلال جلسة محاكمته التهم مصرحا لهيئة المجلس أنه كان يبث الفيديوهات على قناته بموقع اليوتوب بداعي الغيرة والدفاع عن وطنه، في إطار محاربة الفساد، كما ان كل معلوماته كانت ترده من مصادره الموثوقة، وفي هذه القضية لم يسئ للجنرال الفار الغالي بلقصير بل تكلم عن حقيقته.