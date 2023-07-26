النيجر: الحرس الرئاسي يحتجز الرئيس بازوم

أعلنت الرئاسة النيجرية، عن إحتجاز رئيس البلاد، محمد بازوم، اليوم الأربعاء، من قبل عناصر من الحرس الرئاسي.

وبدأ الحرس الرئاسي، حركة مناهضة للجمهورية” و “حاولوا بدون جدوى الحصول على دعم من القوات المسلحة الوطنية والحرس الوطني”.

وجاء في البيان، أن “الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة عناصر الحرس الرئاسي المتورطة في هذه التقلبات المزاجية في حال عدم تراجعها”. مشيرة إلى أن “الرئيس وعائلته بخير”.

وفاز محمد بازوم، وزير الدولة السابق ووزير الداخلية والأمن العام واللامركزية والشؤون العرفية والدينية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الجولة الثانية ضد الرئيس السابق محمد عثمان.