النيجر.. السلطات تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد
بقلم ط.خير الدين
أمهلت السلطات في النيجر، يوم الجمعة، 48 ساعة للسفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتي لمغادرة البلاد.
وحسب بيان وزارة الخارجية والتعاون في النيجر، فإنه، ردا على المذكرة رقم 023/02874 بتاريخ 8 اوت 2023 بشأن رفض سفير فرنسا لدى نيامي الاستجابة لدعوة وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج لإجراء مقابلة يوم الجمعة 25 اوت 2023 على الساعة 10:30 صباحا وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والتي تتعارض مع مصالح النيجر، قررت السلطات النيجرية المختصة سحب موافقتها من سيلفان إيتي ومطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة.
وشهدت القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، في وقت سابق، اليوم، مظاهرات شعبية تطالب برحيل القوات الفرنسية من البلاد.
وكانت جهات مدنية وسياسية في النيجر قد طالبت في وقت سابق برحيل القوات الفرنسية، وعدم إعطاء باريس مزيدا من الوقت.
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