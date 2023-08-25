النيجر.. السلطات تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد

وشهدت القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، في وقت سابق، اليوم، مظاهرات شعبية تطالب برحيل القوات الفرنسية من البلاد.

وكانت جهات مدنية وسياسية في النيجر قد طالبت في وقت سابق برحيل القوات الفرنسية، وعدم إعطاء باريس مزيدا من الوقت.