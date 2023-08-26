النيجر تعلن حالة التأهب القصوى لقواتها

أمر رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية موسى سالاو بارمو اليوم السبت بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى.

وحسبما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن وكالة “نوفوستي”، قال بارمو في بيان تم بثه عبر الإذاعة: “منذ تلقي هذه الرسالة. يتعين وضع جميع أفراد القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى”.

وأوضح رئيس الأركان النيجيري أن هذ القرار اتخذ على خلفية التهديدات المتزايدة بالعدوان على النيجر. ويهدف لاستبعاد “المفاجأة العامة” وضمان الرد المناسب.

وأفادت تقارير في الأيام الأخيرة بأن استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس” للتدخل العسكري في النيجر مستمرة.

حيث أعلنت المجموعة قبل أسبوع أنه “تم تحديد موعد للتدخل العسكري في النيجر” لكن دون أن تكشف عنه.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من جويلية الماضي.

وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا. في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وعقب الإطاحة ببازوم هددت “إيكواس” بالتدخل عسكريا في النيجر، وهو ما نددت به نيامي وشددت على أنه إعلان حرب.

هذا وجدد وزير الخارجية، أحمد عطاف، اليوم السبت، موقف الجزائر الرافض للجوء لإستعمال القوة في أزمة النيجر، محذرا من مخاطر التدخلات الخارجية في هذا البلد.