النيجر: عسكريون يعلنون الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود

أعلن عسكريون الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم وقرروا إغلاق الحدود البرية والجوية حتى استقرار الوضع.

ورفض وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة حسومي مسعودو الخميس محاولة الانقلاب. قائلا “نحن السلطات الشرعية والقانونية”.

فيما صدرت إدانات أفريقية ودولية واسعة لمحاولة الانقلاب وتوجه رئيس بنين إلى النيجر لتأدية وساطة.

وفي بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم “المجلس الوطني لحماية الوطن”. قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن محاطا بتسعة جنود آخرين يرتدون الزي الرسمي “نحن، قوات الدفاع والأمن. المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه”.

وأضاف “يأتي ذلك على إثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد “تمسك” المجلس بـ”احترام كل الالتزامات التي تعهدتها النيجر”. مطمئنا أيضا “المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلق باحترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان”.

كما أشار بيان العسكريين مشاركين في محاولة الانقلاب أيضا إلى “تعليق كل المؤسسات المنبثقة من الجمهورية السابعة.

وسيكون الأمناء العامون للوزارات مسؤولين عن تصريف الأعمال. قوات الدفاع والأمن تُديرالوضع، ويُطلَب من جميع الشركاء الخارجيين عدم التدخل”.

إضافة إلى ذلك، “يتم إغلاق الحدود البرية والجوية حتى استقرار الوضع”. و”يُفرَض حظر تجول اعتبارا من هذا اليوم، من الساعة 21:00 إلى 04:00 بتوقيت غرينتش على كامل التراب حتى إشعار آخر”. حسبما جاء في البيان.

واحتجز عناصر من الحرس الرئاسي الرئيس بازوم فيما منحهم الجيش “مهلة” لإطلاق سراحه. وكُلفت بنين في ضوء ذلك بتأدية وساطة.

كما أضاف أن “السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم”. الذي يحتجزه حاليا عسكريون في مقر الرئاسة في نيامي. وأضاف أن بازوم “بصحة جيدة”.

وتابع مسعودو الموجود في نيامي “كانت هناك محاولة انقلاب”، ولكن “لم يشارك كل الجيش في هذا الانقلاب”.