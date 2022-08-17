النيران تشتعل بـ 14 ولاية وإصابة 45 مواطنا بحروق في سوق أهراس

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل مصالحها لـ 39 حريق بـ 14 ولاية عند الساعة الرابعة مساء. بعدما كانت 10 ولايات عند منتصف النهار.

وتم تسجيل 16 حريقا بولاية الطارف، 3 في كل من سوق اهراس، سطيف، قالمة. حريقين في كل من سكيكدة، تيبازة، وحريق واحد في تيزي وزو، باتنة، ميلة، عنابة، قسنطينة. برج بوعريريج وجيجل

وتم تسجيل بولاية سوق اهراس اصابة 45 شخص لهم إصابات خفيفة. بينهم 04 بحروق خفيفة والباقي باختناق من جراء دخان الحريق تم اسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية.

وتتواصل عمليات الاخماد حيث تدخلت الوحدة الجوية بكل من سكيكدة، الطارف و سوق اهراس.