الهاتف الرسمي لدوري أبطال أوروبا.. OPPO تُطلق هاتف FindN2 Flip الجديد

كشفت شركة التكنولوجيا الذكية العالمية OPPO، الشريك العالمي الرسمي لبطولة UEFA Champions League، عن أحدث هاتف ذكي قابل للطي – Find N2 Flip، وهو الهاتف الذكي الرسمي لدوري أبطال أوروبا UEFA.

وصرح ويليام ليو ، رئيس التسويق العالمي في شركة OPPO: “يسعدنا إطلاق هاتف Find N2 Flip الجديد في الأسواق العالمية. مع شاشة الغطاء الذكية الكبيرة، والمفصلة المرنة الرائدة في مجال الصناعة، وعمر البطارية الطويل الأمد.والأداء المتميز للكاميرا”.

مضيفا: “فإن OPPO Find N2 Flip، الهاتف الذكي الرسمي لدوري أبطال أوروبا UEFA. هو الجهاز المثالي للجماهير لالتقاط وتجربة محتوى واقعي من ألعاب كرة القدم المفضلة لديهم. ”

وكجزء من الشراكة، سيتم استخدام هاتف Find N2 Flip من قبل مصوري دوري أبطال أوروبا UEFA لالتقاط حركة اللعبة من مسافة قريبة على طول الخطوط الجانبية – تأطير اللحظات الملهمة والمثيرة.

وسيتم بعد ذلك مشاركة أفضل الصور في معرض OPPO على موقع UEFA Champions League. وصفحة OPPO UEFA Champions League.

وتم تزويد الهاتف بأكثر المفصلات غير المرئية في مجال الصناعة، ليدعم هاتف Find N2 Flip وضع FlexForm متعدد الزوايا. مما يسمح لشاشة بضبط أي زاوية بين 45-110 درجة.

وتفتح ميزة الشكل الجديد تمامًا هذه إمكانيات إبداعية جديدة عندما يتعلق الأمر بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو. فضلاً عن توفير راحة إضافية لعرض المحتوى.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض هاتف Find N2 Flip أيضًا في جناح OPPO خلال نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA في تركيا. لتقديم نفسه على أنه بطل الهواتف القابلة للطي للوصول إلى المزيد من المعجبين.

ويحتوي هذا الهاتف الذكي على الشاشة الخارجية الأكبر والوحيدة الموجهة عموديًا من أي هاتف قابل للطي في السوق. النسبة العمودية 17: 9 للشاشة الخارجية مطابقة تقريبًا للشاشة الرئيسية للهاتف، مما يجعل استخدامها بديهيًا تمامًا.

ويوفر هاتف OPPO Find N2 Flip أيضًا أكبر سعة بطارية وأسرع شحن لأي جهاز قابل للطي عموديًا في السوق. مما يجعله الخيار الأمثل لمستخدمي الهواتف الذكية القابلة للطي الجديدة والحالية.

ومن أجل الاحتفال بإطلاق هاتف Find N2 Flip ، ستوفر شركة OPPO أيضًا بعض المفاجآت للمستخدمين. وستتيح للعملاء الذين يشترون الهاتف فرصة الحصول على هدية حصرية من OPPO و UEFA Champions League. والدخول في السحب للفوز بتذاكر نهائي بطولة UEFA Champions Leagueلعام 23 -2022

وبصفتها أول علامة تجارية صينية تدخل في شراكة مع UEFA Champions League، ستعمل OPPO عن كثب مع UEFA لجلب المزيد من الشغف والإلهام للرياضة من خلال أجهزتها وتقنياتها الرائدة عالميًا. مع مساعدة المشجعين على مشاهدة سحر البطولة والتقاط ومشاركة صور و فيديوهات هذا الحدث الرياضي لموسميه 2022-2023 و 2023-2024.