الهادي خزار مدربا جديدا لمولودية البيض

أعلنت إدارة مولودية البيض، رسميا عن تعاقدها مع التقني الهادي خزار، مدربا للفريق خلفا لعبد الحق بلعيد.

وكان بلعيد، قد اعتذر عن مواصلة مهامه مع تشكيلة “الفرسان” لأسباب صحية، جراء العملية الجراحية التي خضع لها، إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة مساعده خالد مفتاح وحارس الفريق، زكريا بوزياني، اثر انقلاب حافلة الفريق ديسمبر الماضي.

وكشفت إدارة البيض، أمس السبت، عن تعاقدها مع الهادي خزار. الذي سبق له وأن أشرف على تدريب العديد من الأندية المحلية، أبرزها شبيبة الساورة وأولمبي الشلف واتحاد بسكرة.

كما أوضح ذات المصدر، بأن المدرب الجديد سجل حضوره في مباراة أمس. أمام المضيف شباب قسنطينة، برسم الجولة الـ 16، على أن يباشر مهامه رسميا بداية من حصة الاستئناف.