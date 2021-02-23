الهاشمي جعبوب يُنصِّب 12 مديرا ولائيا للتشغيل

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، أمس على تنصيب 12 مديرا ولائيا للتشغيل.

وأضاف البيان، أنه تم تنصيب مسعود خليفي مدير التشغيل لولاية بسكرة، وعبد القادر لعلى مدير التشغيل لولاية بشار.

كما تم تنصيب محمد حمزة مدير التشغيل لولاية تلمسان، وعبد الحسين جوطني مدير التشغيل لولاية قسنطينة.

فيما تم تنصيب محمد لمين زيتوني مدير التشغيل لولاية المدية، وخالد عولمي مدير التشغيل لولاية إيليزي.

وأشرف الوزير على تنصيب طارق حريريش مدير التشغيل لولاية الطارف، و عبد الوهاب مخلوفي مدير التشغيل بتندوف.

وتم تنصيب عبد الحليم ماضي مدير التشغيل لولاية سوق أهراس، وأحمد حرير مدير التشغيل لولاية غليزان.

كما تم تنصيب رشيد العيد قندوسي مدير التشغيل لولاية تيميمون، والهاشمي شوشة مدير التشغيل لولاية أولاد جلال.