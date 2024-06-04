الهبوط مُستمر.. تراجع أسعار النفط!

انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.36 في المئة، حيث تراجع سعر برميل خام برنت إلى ما دون 78 دولارًا لأول مرة منذ بداية فيفري الماضي.

وحسب وكالة سبوتنيك، أظهرت بيانات التداول أنه “بحلول الساعة 4.39 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر أوت لخام برنت بنسبة 0.36 في المئة، إلى 77.84 دولار للبرميل. ولأول مرة منذ 6 فيفري، لأقل من 78 دولارًا”.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر جويلية بنسبة 0.74 في المئة إلى 73.67 دولار.

وجاء التراجع على الرغم من قرار دول مجموعة “أوبك+” تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل. في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.