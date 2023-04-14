الهبيري: “نقطة أمام بارادو أفضل من لا شيء”

تحسر المدرب المساعد في شباب بلوزداد، نادر الهبيري، على تضييع الفوز سهرة أمس، أمام الجار أتليتيك بارادو، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 17، والذي انتهى بنتيجة هدف لمثله.

وأوضح الهبيري، بأن الشباب لم يقدم مباراة كبيرة أمام “الباك” بالرغم من أنه الفريق كان محضرا بشكل جيد للداربي. قبل أن يضيف: “نقطة أفضل من لا شيء، نشكر اللاعبين على المقابلة والمجهودات التي قدموها.

كما أشاد مساعد نبيل الكوكي، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للنادي على “فيسبوك” بتشكيلة بارادو، مبرزا بأن الأخير يملك لاعبين شبان وسريعين جدا.

وختم الهبيري: “تلقينا هدف مبكر ولكننا عدنا سريعا، صنعنا فرص أخرى، ولكن من دون تجسيد.. على كل الشباب لا يزال في الصدارة وبفارق 8 نقاط و3 لقاءات متأخرة”.