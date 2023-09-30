الهجرة إلى أمريكا.. هذا موعد انطلاق تسجيلات قرعة “green card”

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عن فتح باب التسجيل للحصول على تأشيرة “ڤرين كارد” لعام 2025 بدءاً من 4 أكتوبر القادم إلى غاية 7 نوفمبر القادم. وذلك من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بذلك. وسيتم الإعلان عن نتائج المقبولين بداية من 4 ماي2024.

وفي هذا الصدد، أكدت السفارة الأمريكية في منشور لها على الفايسبوك، أنه تقرر افتتاح باب التسجيل في قرعة 2024 DV. من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بها.

كما أضافت السفارة، أن التسجيل يكون مجانياً، ولا يترتب عنه أي دفع للرسوم عند تقديم الطلب على الموقع الالكتروني، كما ينبغي إدراج جميع أفراد الأسرة من الزوج أو الزوجة والأبناء القُصّر في الطلب، مع العلم أن هجرة جميع أفراد الأسرة ليس إلزاميا.

ودعت السفارة إلى توخي الحذر وعدم التسجيل في القرعة عبر الشركات الخاصة التي تطلب الأموال والرسوم مقابل ذلك، محذرة من هذه العملية التي تستعملها بعض الشركات للاحتيال، كما أضافت أن الوسيلة الوحيدة للتأكد من نتائج القرعة تكون على نفس الموقع الإلكتروني، بداية من 4 ماي 2024.

وبعد ذلك سيتم توجيه المتقدمين الذين فازوا في القرعة نحو السفارة لطلب التأشيرة، أين يتم دفع الرسوم الخاصة بتأشيرة الهجرة فقط في مقر السفارة.

هذا ترتيب الجزائر من حيث الحصول على التأشيرات

كما ذكر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لـ2021، أن إجمالي عدد تأشيرات الهجرة للولايات المتحدة عالميا حوالي 285 ألفا.

ووفقا للتقرير، جاءت الجزائر في المرتبة الخامسة بـ1922 تأشيرة، تليها لبنان بـ 1543 تأشيرة والسودان 783 تأشيرة. أما الدولة العربية الأولى هي اليمن بالحصول على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا، يليها المغرب ثم الأردن.

في حين، جاء ترتيب الدول العربية التي حصل مواطنوها على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا لعام 2021. اليمن 4770 تأشيرة. المغرب 3585 تأشيرة، الأردن 2785 تأشيرة، مصر 2230 تأشيرة ، الجزائر 1922 تأشيرة. لبنان 1543 تأشيرة. السودان 783 تأشيرة، سوريا 757 تأشيرة، الصومال 724 تأشيرة، السعودية 701 تأشيرة. الإمارات 598 تأشيرة، العراق 576 تأشيرة. الكويت 412 تأشيرة، تونس 298 تأشيرة، ليبيا 233 تأشيرة. قطر 190 تأشيرة، جيبوتي 80 تأشيرة، البحرين 66 تأشيرة، موريتانيا 62 تأشيرة، سلطنة عمان 38 تأشيرة.