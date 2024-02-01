الهجرة واللجوء.. قرار جديد من الاتحاد الأوروبي

في خطوة لتشكيل نهج أوروبي أكثر توحيدا للهجرة واللجوء. عقدت مجموعة اتصال اللجوء التابعة للبرلمان الأوروبي الاجتماع النهائي، مع اقتراب الانتهاء من الإصلاح.

وحضر جزء من اجتماع المجموعة ممثلو الرئاسة البلجيكية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وممثلي الرئاسات الأربع السابقة المتناوبة ــ ممثلو أسبانيا والسويد والتشيك وفرنسا.

وكان الهدف الرئيسي هو الانتهاء من قواعد الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الأوروبية لعام 2024.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إن النهج الجديد سيكون إنسانيًا وعادلاً تجاه أولئك الذين يطلبون الحماية في الكتلة.

وشدد نفس المصدر على أن الإطار سيكون صارما ضد أولئك الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي وأولئك الذين لا يتبعون القواعد.

كما علقت إيلينا يونشيفا، رئيسة مجموعة اتصال اللجوء، على هذا الأمر. وقالت إن الاتفاقية تمهد الطريق لنظام أكثر تماسكا، ومعالجة أوجه القصور في القواعد الحالية.

وشدد يونشيفا كذلك على أن الاتفاقيات السياسية المؤقتة التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2023 تمثل علامة فارقة هامة.

ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية خمسة لوائح. توضح هذه اللوائح كيفية تقاسم تدفقات اللجوء والهجرة بين الدول الأعضاء.

وتحدد القواعد أيضًا كيفية تعامل الدول الأعضاء مع الأشخاص الذين يصلون إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتحديد الأشخاص الذين يدخلون أراضيها، ومعالجة طلبات اللجوء.

المقترحات الخمسة المتفق عليها هي لائحة الفحص، لائحة يوروداك، لائحة إجراءات اللجوء، لائحة إدارة هجرة اللجوء، لائحة الأزمات والقوة القاهرة.