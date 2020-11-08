الهجرة ومكافحة الإرهاب.. محور لقاء بلجود مع نظيره الفرنسي

الوطني
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الهجرة ومكافحة الإرهاب.. محور لقاء بلجود مع نظيره الفرنسي
بقلم فوزية.م

أجرى، اليوم الأحد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، لقاء مع نظيره الفرنسي، جيرالد درمانان.

ونشر وزير الداخلية الفرنسي، عبر صفحته الرسمية على تويتر، صورة للقاء الذي جمعه مع وزير الداخلية الجزائري.

وكتب الوزير الفرنسي “كان لي لقاء مع السيد كمال بلجود، وزير الداخلية الجزائري، تبادلنا خلال اللقاء سبل زيادة التعاون الوثيق بين البلدين، لاسيما بخصوص مسألة الهجرة ومكافحة الإرهاب”.

هذا وصل، يوم أمس السبت، وزير الداخلية الفرنسي في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين.


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