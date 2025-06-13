الهجوم الإسرائيلي على إيران.. أسعار النفط تقفز بأكثر من 12 بالمائة

قفزت أسعار النفط، بأكثر من 12 بالمائة، في أعقاب هجوم شنه الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، على إيران.

وتخشى الأسواق تصعيدا في المنطقة واضطرابات كبيرة في إمدادات النفط بعد الضربة الإسرائيلية على مواقع عسكرية ونووية في إيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت فوق 77 دولارا قبل أن تقلص مكاسبها قليلا.

وقفز سعر خام برنت إلى نحو 75 دولارا للبرميل بارتفاع 8.2 بالمائة. في حين صعد الخام الأميركي 8.5 بالمائة إلى 73.8 دولارا للبرميل عند الساعة 5:18 بالتوقيت العالمي.

وقال كبير محللي الطاقة في “إم.إس.تي ماركي”، سول كافونيك: “لقد زاد الهجوم الإسرائيلي على إيران من علاوة المخاطر”.

مشيرا إلى أن طهران قد تُعيق ما يصل إلى 20 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط عبر هجمات على البنية التحتية. أو تقييد المرور عبر مضيق هرمز في سيناريوهات قصوى.

هذا وأعلنت وزارة النفط الإيرانية أن الهجوم الإسرائيلي لم يلحق أي ضرر بالمصافي والمستودعات الرئيسية للنفط.