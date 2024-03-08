الهلال الأحمر الجزائري يرسل 250 طن من الطرود الغذائية لـ11 ولاية

أرسل الهلال الأحمر الجزائري مساء أمس، من البليدة مساعدات غذائية بأزيد من 250 طن لفائدة 11 ولاية من الوطن محملة في 15 شاحنة مقطورة. ضمن العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان الذي كان قد أطلقها في وقت سابق.

وشملت العملية التي انطلقت من مقر المخزن الرئيسي التابع للهلال الأحمر الجزائري و الكائن بالمنطقة الصناعية لولاية البليدة. 11 ولاية من الوطن هي بجاية والبويرة وتيزي وزو وسطيف وسيدي بلعباس. بالإضافة كذلك إلى عنابة وقالمة وقسنطينة وجانت وأولاد جلال وبشار التي استفادت من مساعدات غذائية بـ 258 طن.

ولقد أشرفت على انطلاق المساعدات الغذائية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي. وحضرها والي البليدة ابراهيم اوشان، و رئيس المجلس الشعبي الولائي داود عبد المؤمن. حيث يكون الهلال الأحمر الجزائري بإرساله لهذه الشحنات قد استكمل العملية التضامنية الخاصة بالشهر الفضيل التي أطلقها يوم 15 فيفري الماضي لفائدة 100 ألف عائلة عبر الوطن.

وأكدت حملاوي أن مصالحها “حرصت كل الحرص على إرسال هذه المساعدات الغذائية للولايات المعنية قبل حلول شهر رمضان حتى يتسنى للسلطات المحلية و مكاتب الهلال الأحمر الجزائري توزيعها قبل أول يوم منه”.

للتذكير فقد برمج الهلال الأحمر الجزائري علاوة على هذه العملية التي دأب على تنظيمها كل سنة. فتح 200 مطعم عبر أرجاء الوطن بما فيها الولايات الحدودية و الجنوبية و الطرق السريعة و السيارة. للتكفل بعابري السبيل والمحتاجين.

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