 الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع إدخال شاحنة وقود إلى شمال قطاع غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الصهيوني منعت إدخال شاحنة الوقود التي كان من المفترض أن تتوجه إلى شمال قطاع غزة.

وكان المدير الإعلامي في معبر رفح قد كشف، امس الإثنين، أن حوالي 200 شاحنة من المساعدات تدخل يومياً إلى قطاع غزة وهذا غير كافي.

وأوضح ذات المتحدث، أن قبل الحرب كانت تدخل 500 شاحنة يوميا ولم تكن كافية وحاليا تدخل 200 شاحنة فقط.

مشيرا إلى أن ما يدخل من مساعدات هو نقطة في بحر، مما يحتاجه سكان قطاع غزة.