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الهلال الأحمر الفلسطيني يشكر الجزائر على المساعدات

بقلم أسماء.ع
الهلال الأحمر الفلسطيني يشكر الجزائر على المساعدات
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قدم، الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، تشكراته، للجزائر على المساعدات التي بعثتها لإغاثة أهل غزة وما جاورها.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هذه المساعدات، من  شأنها المساهمة في صمود المنظومة الصحية الفلسطينية.

للإشارة، دخلت، أولى المساعدات الإنسانية الإستعجالية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى غزة.

للتذكير، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بإرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش في مصر. لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتتمثل المساعدات الجزائرية في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم. تمّ إيصالها عن طريق جسر جوي مكوّن من طائرات تابعة للقوات الجوية.

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