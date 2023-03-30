الهلال الأحمر.. 180 وجبة إفطار لعابري السبيل والمحتاجين في إن أمناس

يشرف يوميا، متطوعو الهلال الأحمر الجزائري، على تقديم وجبات ساخنة، للمحتاجين وعابري السبيل في إن أمناس خلال شهر رمضان.

كما أشار الهلال الأحمر الجزائري، إلى أن 180 وجبة إفطار، تقدم لعابري السبيل والمحتاجين. منها 70 وجبة ساخنة محمولة و110 مقدمة على الطاولة.

ونشر الهلال الأحمر على صفحته الرسمية الفايسبوك، صورا لمائدة الإفطار الخاصة بعابري السبيل. والتي تم تقديم فيها شربة وسلطة، وطاجين الزيتون بالبطاطا وياغورت وتمر وكأس لبن.

فعل الخير متواصل

ومن مطعم الهلال بولاية عين الدفلى، يتكفل المتطوعون بإعداد وجبات الإفطار وتقديمها لعابري السبيل.

كما يواصل متطوعو الهلال الأحمر الجزائري في رأس الوادي بولاية برج بوعريريج، عملية توزيع الطرود الغذائية على العائلات المحتاجة وذات الدخل المحدود.

أما في ولاية تندوف، فتكفل الهلال الأحمر الجزائري، بتوزيع قفة رمضان على المعوزين وذوي الدخل المحدود. لرفع الغبن عنهم والتخفيف من معاناتهم، وهذا بالتنسيق مع المجلس الشعبي البلدي لبلدية تندوف.

ومن ولاية تقرت يقوم متطوعي الهلال الأحمر الجزائري بتوزيع الوجبات المحمولة على عابري السبيل على مستوى طريق تقرت ورقلة .

في حين، وبمناسبة شهر رمضان الفضيل، وصلت المساعدات إلى ولاية برج باجي مختار المتمثلة في 200 خيمة كبيرة عائلية . إضافة إلى أدوية و مواد غذائية و ألبسة المحملة. وهذا على متن طائرتين عسكريتين و المقدرة بأزيد من 60 طن لفائدة مواطني الولاية و البدو الرحل. والتي شحنت من طرف عناصر الجيش الوطني الشعبي ومتطوعي الهلال الأحمر الجزائري.