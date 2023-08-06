الهلال السعودي يرصد مبلغا خياليا لخطف ديمبلي من البياسجي

قررت إدارة نادي الهلال السعودي، رصد مبلغ ضخ للتعاقد مع الدولي الفرنسي، ولاعب نادي برشلونة الاسباني، عثمان ديمبلي، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، اليوم الأحد، بأن إدارة برشلونة، تحاول دفع لاعبها ديمبلي، للعب في الدوري السعودي من بوابة نادي الهلال.

وأوضح المصدر ذاته، بأن عرض النادي السعودي، يتضمن راتب سنوي لديمبلي، بقيمة 100 مليون أورو، إلى جانب 50 مليون أورو أخرى، متعلقة بتوقيع العقود.

كما أضاف الموقع الفرنسي بأن الهلال السعودي، أكد استعداده لتقديم عرض أعلى من الناحية المالية مقارنة بما عرضه “البياسجي” للحصول على صفقة ديمبلي.

وللإشارة فقد أكدت العديد من التقارير الصحفية الأوروبية في الأيام الماضية، بأن ديمبلي، اقترب من الالتحاق بنادي العاصمة الفرنسية بعقد إلى صيف 2028، مقابل كسر شرطه الجزائي مع البارصا بقيمة 50 مليون أورو.