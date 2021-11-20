الهلال السعودي يستعد لدفع مبلغ خيالي للظفر بخدمات بونجاح

صوّب نادي الهلال السعودي وجهته إلى البطولة القطرية لتعويض الرحيل المرتقب للفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وقال الإعلام السعودي اليوم، أن رئيس الهلال فهد بن نافل يصرّ على الظفر بخدمات الدولي الجزائري بغداد بونجاح. كما أشار إلى إستعداده لدفع 6 مليون دولار، وهي القيمة التسويقية لإبن مدينة وهران.

كما رشّحت إلى إمكانية ترسيم الصفقة مستقبلا بالنظر إلى الإمكانيات التي يتمتع بها مهاجم الخضر.

ويرسّم رحيل غوميز قريبا بحكم تقدمه في السن “36 عام”.

أبدى مهاجم الخضر الأسبق هلال العربي سوداني سعادته لما يقدمه المنتخب الوطني في تصفيات المونديال. وحسم التأهل إلى الكان.

وفي حوار له اليوم لموقع “سعودي 360″ قال سوداني ” قبل كل شيء أنا سعيد في السعودية، وأؤكد أن البطولة السعودية الأقوى عربيا”.

وأضاف “كل شيء متوفر والفرق تدفع رواتب اللاعبين في وقتها المحدد”.

كما أكّد إبن الشلف استعداده للعودة للمنتخب بشرط “لدينا مدرب كبير جدا في المنتخب بلماضي. يعرف جيدا إمكانيات وشخصيتي، وإن كان متأكد أني سأقدم الإضافة فحتما سيتصل بي”.

وفي الأخير رشّح سوداني المنتخب للتأهل حيث قال “المنتخب قادر على التأهل إلى المونديال. وقادرين على الإحتفاظ بالتاج الإفريقي، التأهل إلى المونديال صعب ولكننا نملك لاعبين ممتازين ومحترفين وقادرين على فعلها”.

يذكر، أن هجوم المنتخب يعاني بعد تراجع مستوى بغداد بونجاح الذي تلقى انتقادات كبيرة بعد لقاء بوركينافاسو، وهو الأمر الذي قد يدفع “الكوتش” بلماضي بالاستعانة بالهداف سوداني.