الهناني: ” زواري مرتبط بعقد معنا ولن يغادر بلعباس”

أكد رئيس إتحاد بلعباس عبد الغني الهناني تمسكه بمتوسط ميدان الفريق عبد الكريم زواري الذي إرتبط إسمه بالتنقل إلى فريق إتحاد العاصمة خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وتحدث الهناني عن مستقبل اللاعب عبد الكريم زواري خلال تدخله عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى قائلا:

” هناك عقد بين إتحاد بلعباس وبين زواري ، وكان يتوجب على اللاعب التنقل إلى ليبيريا، ونحن غير راضيين على عدم تنقله معنا ، هذه المشاكل متواجدة على مستوى جميع الفرق”.

وأضاف: “عندما لا يتق اللاعبون أموالهم يوم الأحد… “لتم يتكلمو معانا”” وأضاف: “تكلمت مع سرار، قلتلو ما نعطيهولكش”.