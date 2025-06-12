الهند..تعليق الرحلات الجوية

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، توقف الرحلات في الوقت الحالي بمطار ساردار فالاباي باتل الدولي. بمدينة «أحمد آباد» في ولاية «جوجارات» شمال غربي البلاد. وذلك عقب تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية (آير إنديا) بالقرب من المطار.

كما نقلت قناة «إنديا تي في» الهندية في نسختها الإنجليزية عن متحدث باسم المطار قوله. إنه تم تعليق كافة الرحلات مؤقتًا حتى إشعار آخر.

وكانت الطائرة المنكوبة متجهة من مدينة «أحمد آباد» إلى العاصمة البريطانية (لندن). وعلى متنها 242 راكبًا. وقد تحطمت بالقرب من مطار أحمد آباد عقب الإقلاع بفترة وجيزة.

في حين، أعرب وزير الطيران الهندي، رام موهان نايدو، عن صدمته إزاء تحطم الطائرة. إذ قال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقًا) نقلته قناة «إن دي تي في» الهندية: «أشعر بالصدمة إزاء نبأ تحطم الطائرة في أحمد آباد، لقد رفعنا درجة التأهب بالوزارة. وأتابع الوضع عن كثب. وقد أصدرت توجيهاتي للجهات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة».

كما لفت وزير الطيران الهندي، إلى أنه تم الدفع بفرق الإنقاذ، وأن الحكومة تبذل كل الجهود. لضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية على وجه السرعة إلى موقع الحادث.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور