الهند تُسجل أول إصابة بالفطر الأخضر في العالم لمتعافي من كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، عن تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر.ويتعلق الأمر بشخص تعافي من إصابته بفيروس كورونا.ويبلغ المصاب من العمر 34 سنة، وينحدر من ولاية ماديا براديش.

وأصيب المريض بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى.وأثبتت الاختبارات بعد ذلك، إصابة المريض بعدوى الفطر الأخضر.وصرح رئيس أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبي الدكتور رافي دوسي.إن المريض لم يستجب للعلاج الذي يتلقاه، نظرا لأن 90 بالمائة من رئتيه مصابة بالعدوى.

وعن الفطر الأخضر، أوضح الدكتور أنه أحدث عدوى لداء الرشاشيات، والتي تحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي، مؤكدا أن الفطريات الخضراء تختلف عن الفطر الأسود.

كما تحدث الدكتور وليد بكيلي، وهو طبيب عربي مسجل في المجلس الطبي بالعاصمة نيودلهي في مستشفي أبولو، عن الوضع في الهند، بعد ظهور أول عدوى بالفطر الأخضر بين المصابين بفيروس كورونا، عقب وقت قليل من ظهور الفطر الأسود.

وأرجع “بكيلي” السبب في الإصابة بالفطر الأسود أو حتى الأخضر إلى نقص المناعة الشديد لدى الشخص، وفي حالات مصابي كورونا يكون بسبب الإفراط في تناول المضادات الحيوية وأجهزة الأكسجين لفترة طويلة، ما ينتج عنه ضعف المناعة.مشيرا إلى إن الفطر الأخضر مثل باقي الفطريات الأخرى، موجودة حولنا في البيئة، ولا تصيب إلا أصحاب المناعة الضعيفة بشدة.