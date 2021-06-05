الهند.. سيدة تعود إلى منزلها بعد أسبوع من حرق جثتها!

في واقعة غريبة، عادت سيدة هندية إلى منزلها، بعدما اقامت عائلتها مراسم جنازتها وحرقت جثتها لإعتقادهم وفاتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، حسب ما نقله موقع “سكاي نيوز العربية”.

وفي التفاصيل، زار غادايا، مستشفى فيجاياوادا في ولاية أندرا براديش الهندية، للاستفسار عن صحة زوجته موثيالا غيريجاما في 15 ماي.وكانت السيدة تعالج في المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا.وقيل للرجل، بأن زوجته توفيت، بعد يومين من إدخالها المستشفى.

وحسب موقع “هندونستان تايمز”، فقد جرى تسليم غادايا جثة زوجته “مغطاة داخل كيس الدفن”، ليقوم بعد ذلك الزوج بحرق جثتها.وبعد أسبوع وبالتحديد في يوم 23 ماي، توفي ابن الزوجين، الذي يدعى ديفيد، بعد إصابته بفيروس كورونا.

و تفاجأ الزوج وأصيب بذهول حين جرى إخباره بأن زوجته تعافت من كورونا وأن الجثة التي تم تسليمها إليه، لا تعود لموثيالا.وأوضح ذات المصدر إن الزوج حين زار المستشفى، كانت زوجته قد نقلت إلى جناح آخر.

وقد استفسر الزوج الموظفين المناوبين، وحين فشلوا في تزويده بـمعلومة مناسبة اعتقد أنها ماتت”.ليتوجه بعدها إلى المشرحة أين أطلعه الموظفون على جثة امرأة تبلغ من العمر 60 عاما.وبما أن الزوج كان في حالة حزن وصدمة، فلم يستطع التعرف على الجثة بالشكل الصحيح.