الهند.. مشاهد مروعة لتعذيب وقتل الأقلية المسلمة على يد الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، صورا ومقاطع فيديو مروعة تظهر عمليات تعذيب الشرطة الهندية للأقلية المسلمة في البلاد.

وحسب مصادر إعلامية، فقد هاجر حوالي 20 ألفاً من الأقلية المسلمة منازلهم بعد قرار السلطات إزالة أحياء سكنية للمسلمين بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.

كما بث فيديو آخر مشاهد مروعة، تظهر قوات الشرطة الهندية وهي تستهدف بأسلحتها أحد الفلاحين المسلمين، ثم تتابع التنكيل به عند سقوطه على الأرض ويشاركها مصور صحفي، وذلك خلال تهجير آلاف المسلمين في ولاية آسام بشمالي شرقي البلاد.

وأطلق القوات الهندية النار على فلاحين مسلمين احتجوا على عمليات الطرد والتهجير، وقتل في هذه الأحداث اثنان من الفلاحين وجرح آخرون، في حصيلة غير دقيقة.