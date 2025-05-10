الهند وباكستان.. وقف فوري لإطلاق النار

وافقت الهند وباكستان، اليوم السبت، على وقف فوري لإطلاق النار، بعد أيام من تبادل الهجمات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارا من السبت.

وجاء في بيان للوزارة، أن قائدي العمليات العسكرية الهندي والباكستاني تواصلا. وجرى الاتفاق على أن يوقف كلا الجانبين إطلاق النار، وسيجريان محادثات مرة أخرى الإثنين.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إن بلاده “سعت دائما إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة. من دون المساس بالسيادة وسلامة الأراضي”.

وأضاف الوزير أن نحو 30 دولة شاركت في جهود دبلوماسية نشطة لوقف الحرب.

مشيرا إلى “تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين الهند وباكستان”.

وتتبادل القوتان النوويتان القصف منذ الأربعاء، عندما نفذت الهند ضربات جوية على مواقع داخل باكستان. على خلفية هجوم دموي استهدف سياحا في الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير أواخر أفريل الماضي.

وأتى الإعلان الباكستاني بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق النار الكامل “بشكل كامل فوري”.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشال”: “بعد ليلة طويلة من المحادثات التي قامت الولايات المتحدة بوساطتها، يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان قد توصلتا إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “تهانينا للبلدين على استخدام الحكمة والمنطق السليم والذكاء الكبير. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر”.