الهند.. وفاة 10 رضع حديثي الولادة جراء حريق في مستشفى

لقي ما لا يقل عن 10 أطفال حديثي الولادة حتفهم عندما اندلع حريق مهول في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى في ولاية أوتار براديش الهندية، في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وقال مدير المستشفى، أفيناش كومار، إن الحريق اندلع بسبب شرارة كهربائية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

وأوضح نائب مدير المستشفى، كالانيدي ناثاني أن 54 طفلا كانوا في الجناح، أصيب 16 منهم، و28 آخرين في أمان.

وأفادت صحيفة “تايمز ناو” الهندية المحلية بأن الـ16 طفلا المصابين في حالة حرجة.

وأدى الحريق الذي اندلع في الجناح بين الساعة 10.30 مساء و10.45 مساء (توقيت الهند) إلى حالة تشبه التدافع في المستشفى.

وتم إرسال ستة فرق إطفاء للسيطرة على الحريق، وأكد المسؤولون أنه تم إخماد الحريق حوالي الساعة 12.30 صباحا.

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