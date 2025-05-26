الهولندي تين هاغ مدربا جديدا لإبراهيم مازة

أعلنت إدارة نادي باير ليفركوزن الألماني، الذي يضم في صفوفه لاعب “الخضر” ابراهيم مازة، عن تعيينها الهولندي، إريك تين هاغ مدربا جديدا للفريق إلى صيف 2027.

وجاء تعاقد ليفركوزن، مع المدرب السابق لمانشستر يونايتد الانجليزي. خلفا للاسباني تشابي ألونسو الذي غادر الفريق نهاية الموسم لتدريب ريال مدريد.

للإشارة فإن بطل ألمانيا موسم 2023-2024، كان قد تعاقد خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، مع مازة، قادما من هيرتا برلين. إلى صيف 2030.

كما أن ليفركوزن، يستهدف أيضا التعاقد مع الدولي الجزائري الآخر. والمتألق في أول مواسمه في “البوندسليغا” محمد أمين عمورة، هداف نادي فولسبورغ.