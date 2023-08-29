الهيئة الليبية لمناهضة التطبيع تدين بأشد العبارات لقاء المنقوش بنظيرها الصهيوني

أدانت الهيئة الليبية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم المقاومة بأشد عبارات الإدانة والاستهجان والرفض لقاء وزيرة الخارجية الليبية سابقا، لما وصفته بالجريمة النكراء بعد مقابلتها لوزير الخارجية الصهيوني في روما.

وأكدت الهيئة في بيانها أن “هذه تعد سابقة تمس صورة الشعب الليبي المناضل الشريف وتخرج عن سياقات كفاحه. من قضاياه الوطنية وقضايا الامة وعلى رأسها قضيته المركزية قضية فلسطين. التي حمل السلاح لاجلها عام 1948 بمتطوعيه اللذين روت دمائهم ارض فلسطين وناضل وكافح شريكا لابطال المقاومة الفلسطنية. عشرات السنين ولازال يرفع رايتها ويقدم الدعم والمساندة الكاملة لها رغم ما يحيط به من مؤامرات تريد النيل من وحدته ووحدة اراضيه. ورغم الاخطار التي يواجهها الا انه ظل وسيظل امينا على عهد الكفاح والنضال الى دحر الكيان الغاصب وتحرير فلسطين كل فلسطين”

كما أوضحت الهيئة أنها تدين وترفض اللقاء الذي جرى في روما والذي تم بالتنسيق مع وعن طريق الصهيوني روفائيل اوزال. رئيس مايسمى بالجالية اليهودية الليبية في روما. لتطالب الجهات الرسمية القضائية في ليبيا بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانفاذ القانون، حسب ذات البيان.

وطالبت من خلال بيانها بما يلي: “على النائب العام إستدعاء والتحقيق مع الوزيرة نجلاء المنقوش،-يضيف البيان- .مرتكبة الجناية المنصوص عليها بالقانون الذي يجرم اي اتصال او تواصل مع العدو .والتحقيق مع رئيس الوزراء وكل من وافق او ساعدبصفته شريكا في الجريمة”

مضيفة “على مجلس النواب ومجلس الاعلى للدولة عدم الاكتفاء بالادانة والطلب من رئيس الوزراء المشتبه به التحقيق. بل عليهم اقرار قوانين تجريم التطبيع وتجريم الاعتراف بالعدو الصهيوني. صراحة وبوضوح قطعي يحصن الدولة من اي اختراق اخر”.

وأضاف بيان نفسه “اننا ندين وبشدة كل من اتصل اوتواصل مع كيان العدو الصهيوني واي كان من موظفيه ومخبريه. تحت اي مسمى من مؤتمرات مصالحة الجالية اليهودية الليبية او اتحاد اليهود العرب. والذي هدف ويهدف العدو الصهيوني من خلالها لاحداث خرق في جدار الرفض الشعبي المطلق والحاد. لاي اقتراب من تطبيع او اعتراف بهذا الكيان الغاصب ونرفض اي مبرر او تفسير لاي عمل اجرامي حدث للاتصال او التواصل او الاجتماع الذي تم”

من جهة أخرى، حيت الهيئة الليبية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني الهبة الشعبية الليبية التي اجتاحت المدن الليبية. مجددة العهد مع القضية الفلسطينية ومع كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. ورافضة للتطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني العنصري الغاصب، يضيف البيان.