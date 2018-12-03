الوادي.. الأمن يوقف مجموعة من المتورطين ويحجز خمور ومخدرات

تمكنت مختلف مصالح الشرطة بأمن ولاية الوادي خلال اليومين الفارطين، من توقيف عدد من المجرمين وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية والمخدرات.

العملية الأولى والتي قامت بها مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي وأثناء مداهمات ليلية لمختلف أحياء المدينة خاصة الأماكن المشبوهة منها، وتنقيط عدد كبير من الأفراد والمركبات.

والتي أسفرت عن توقيف 04 أشخاص كانت بحوزتهم كمية من المخدرات لغرض الاستهلاك، والذين تتراوح أعمارهم مابين 33 و39 سنة،

مع توقيف سيارة أخرى مشبوهة كان على متنها شخص أخر يقوم بترويج المخدرات وحجز كمية منها إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج،

كما تمكنت أيضا مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة جامعة، وبعد استغلال معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص باستغلال مسكنه الشخصي والكائن وسط المدينة لترويج المشروبات الكحولية، وبعد إستوفاء كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش مسكن المشتبه فيه،

أين تم حجز ما مجموعه 226 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، وإعداد ملف قضائي في حقه مع تحويله إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.