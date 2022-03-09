الوادي: تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة التقليدية وحجز 13 سلاح ناري

نجحت عناصر أمن دائرة أميه ونسه بولاية الوادي، في تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة النارية التقليدية و الذخيرة. مع توقيف ثلاثة أشخاص ينحدرون من المنطقة.

تفاصيل العملية جاءت عقب الإستغلال الأمثل لمعلومات مستقاة ومسندة بعمل ميداني و استعلاماتي محكم حول وجود ورشة سرية لصنع الأسلحة التقليدية. بأحد الأحياء الشعبية بعاصمة ولاية الوادي. ليتم إستصدار إذن بالتفتيش و مداهمة المكان.

كما تم بعد مداهمة المكان العثور على 13 سلاح ناري تقليدي الصنع. بندقية صيد، آلة لصنع كبسولات البنادق. بالإضافة كذلك إلى كمية من مادة البارود. كما أسفرت العملية عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم ينحدرون من المنطقة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة. عن قضية صنع و بيع أسلحة تقليدية دون إذن السلطات المؤهلة قانونا و المتاجرة بالذخيرة من الصنف الخامس.

طالع أيضا

درك الوادي يحجز أزيد من 19000 وحدة مشروبات كحولية