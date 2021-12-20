الوادي..توقيف مجرم  متابع بـ9 قضايا اعتداء بسيف

أوقف عناصر الأمن الحضري الثاني بالوادي، شخص مسبوق قضائيا متورط في 9 قضايا.

والتي تتعلق بالضرب والجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء، والسرقة بالعنف باستعمال سلاح أبيض.

وجاءت العملية بناء على الشكاوي التي استقبلتها ذات المصلحة بخصوص قيام هذا الأخير بالاعتداء على المواطنين المتبوع بالسرقة بالعنف.

عليه من خلال تكثيف التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه و مكان تواجده ليتم وضع خطة أمنية مكنت من توقيفه.

وحجز سلاح أبيض كان يستعمل في الاعتداءات، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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