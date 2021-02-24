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الوادي: توقيف مروجي مؤثرات عقلية وحجز 3420 قرص 

أخبار الجزائر
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الوادي: توقيف مروجي مؤثرات عقلية وحجز 3420 قرص 
بقلم عبد العالي رحومة

تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث بالوادي من توقيف مروجين للحبوب المهلوسة وحجز 3420 من المؤثرات العقلية.

العملية جاءت عقب استغلال معلومات مؤكدة حول تورط شابين في العقد الثالث من العمر ينحدران من المنطقة بالمتاجرة في المخدرات.

المشتبه فيهما ينحدران من المنطقة كانت بحوزتهما كمية معتبرة من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع، معدة للترويج بأحياء المدينة.

ليضع عناصر المصلحة خطة محكمة أفضت إلى توقيفهما وحجز كمية قدرت بـ 3420 قرص مهلوس.

ليتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة عن جنحة تهريب مواد صيدلانية تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=963849

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