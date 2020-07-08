الوادي في الصدارة متبوعة بوهران وتزايد المصابين في 23 ولاية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 978 حالة وفاة، كما ان الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 235 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 12329 حالة.

كما اكد الإحصائيات أن ولاية الوادي تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها وهران متبوعة بسطيف ثم العاصمة.

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 23 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

الوادي: (+52)

وهران: (+50)

سطيف: (+42)

الجزائر: (+34)

البليدة: (+28)

الأغواط: (+22)

بجاية: (+22)

تيبازة: (+19)

الجلفة: (+18)

تبسة: (+18)

باتنة: (+17)

بسكرة: (+16)

البويرة: (+16)

بومرداس: (+14)

مستغانم: (+12)

قسنطينة (+10)

ورقلة: (+10)

أم البواقي: (+8)

سيدي بلعباس: (+8)

تيارت: (+7)

سكيكدة: (+7)

تمنراست: (+7)

إليزي: (+6)