الوادي: 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 29831 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1200 حالة وفاة.

بينما تماثلت 490حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 20082 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 62 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 32 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 16 ولايات لم تسجل اي إصابات.

الوادي +91

الجزائر +70

تيارت +53

وهران +35

تيبازة +30

المسيلة +30

تلمسان +30