الوزارة الأولى تلغي إجبارية ارتداء الكمامات داخل المركبات الخاصة

قررت الحكومة، أمسية اليوم الخميس، إلغاء إرتداء الكمامات داخل المركبات الخاصة، حسب ما جاء في تعليمة الوزارة الأولى.

ووفقا لذات التعليمة، فإن سائقي المركبات الخاصة وركابها غير ملزمين بارتداء الكمامات.

وأشارت التعليمة، إلى أنه تم تجنيد مصالح الأمن لفرض احترام شروط التباعد في وسائل النقل العمومي،

وذلك من خلال التدخل بالقوة عند معاينة عدم احترام قواعد الوقاية.